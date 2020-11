Inter, Marotta: «Raggiunta intesa coi calciatori, gli stipendi slittano. Fase critica» (Di sabato 28 novembre 2020) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato dell’intesa Raggiunta con i calciatori per lo slittamento degli stipendi L’amministatore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un’Intervista a La Gazzetta dello Sport. stipendi – «Abbiamo convenuto di far slittare di qualche mese il pagamento degli stipendi di luglio e agosto. Per venirci incontro in questa Fase critica per il calcio. E non solo per il calcio». FLESSIBILITA‘ – «Certamente. Ne stiamo parlando in questi giorni con gli altri club e i vertici del calcio. L’idea è di rendere più flessibili i pagamenti ai calciatori. Ovviamente mi riferisco solo alla Serie A». IDEA – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) L’amministratore delegato dell’, Beppe, ha parlato dell’con iper lo slittamento degliL’amministatore delegato dell’, Beppe, ha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport.– «Abbiamo convenuto di far slittare di qualche mese il pagamento deglidi luglio e agosto. Per venirci incontro in questaper il calcio. E non solo per il calcio». FLESSIBILITA‘ – «Certamente. Ne stiamo parlando in questi giorni con gli altri club e i vertici del calcio. L’idea è di rendere più flessibili i pagamenti ai. Ovviamente mi riferisco solo alla Serie A». IDEA – ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI Il discorso del CEO Sport nerazzurro Giuseppe Marotta in occasione dell'Assemblea dei Soci ?? - FcInterNewsit : Inter-calciatori, intesa sugli stipendi. Marotta: 'Abbiamo convenuto di far slittare di qualche mese quelli di lugl… - NackaSkoglund89 : RT @inter_versilia: Antonio Conte ha distrutto l’@Inter e l’amore dei tifosi per la propria squadra, la voglia di seguirla sempre, anche ne… - sassaroli751 : @Inter Basta farti prendere in giro da marotta, l'Inter agli interisti #conteout #marottaout - saltaluomo : @dybale1510 @Inter Tu non stai bene, tardelli non era più della rubentus idem Marotta conte asamoah Vidal davids ecc...sparisci -