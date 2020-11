Grande Fratello Vip 5, ecco chi lascia la Casa e chi resta (Di sabato 28 novembre 2020) Com’è noto, il Grande Fratello Vip 5 è stato allungato fino al 2021 e la cosa non è stata presa affatto bene dai concorrenti. Alcuni nonostante tutto hanno deciso di restare, altri sono in forse e altri ancora sono convinti di uscire per trascorrere il Natale con le proprie famiglie. Tra chi abbandonerà certamente la Casa i primi di dicembre (dopo il 4 per evitare di pagare la penale) ci sono Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Francesco Oppini. Tra quelli che restano, ci sono di sicuro le due amiche Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello, Tommaso Zorzi (a meno di colpi di scena dell’ultima ora), Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ovviamente resteranno anche le ultime entrate, Selvaggia Roma (che però potrebbe facilmente essere eliminata al prossimo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 28 novembre 2020) Com’è noto, ilVip 5 è stato allungato fino al 2021 e la cosa non è stata presa affatto bene dai concorrenti. Alcuni nonostante tutto hanno deciso dire, altri sono in forse e altri ancora sono convinti di uscire per trascorrere il Natale con le proprie famiglie. Tra chi abbandonerà certamente lai primi di dicembre (dopo il 4 per evitare di pagare la penale) ci sono Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Francesco Oppini. Tra quelli cheno, ci sono di sicuro le due amiche Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello, Tommaso Zorzi (a meno di colpi di scena dell’ultima ora), Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Ovviamente resteranno anche le ultime entrate, Selvaggia Roma (che però potrebbe facilmente essere eliminata al prossimo ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - closetolodovica : RT @distrettododici: Io che guardo i miei amici laurearsi, sposarsi ed avere il lavoro dei loro sogni, mentre io continuo a guardare il gra… - Ale_Mr4 : RT @Aspi989: Stefania su Maria Teresa: -Si crede il grande fratello. -Non prende posizione. -Passa del tempo con Rosalinda e Dayane. -Ha d… -