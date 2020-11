Diego Armando Maradona. l'ultimo video prima della morte: il saluto ad una bambina (Di sabato 28 novembre 2020) L'ultimo video di Diego Armando Maradona prima della sua morte: il campione argentino si muove a fatica e saluta una bambina che lo chiama. L'ultimo video di Diego Armando Maradona che saluta una bambina, mentre si muove con passo stanco, è stato pubblicato su Instagram da una sua vicina di casa. La stampa argentina è convinta che queste siano le ultime immagini del campione in vita. Nel video, che potete vedere sopra, si vede Diego Armando Maradona camminare in strada, lentamente e sorretto da due persone. Una bambina lo chiama e lui si volta ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 novembre 2020) L'disua: il campione argentino si muove a fatica e saluta unache lo chiama. L'diche saluta una, mentre si muove con passo stanco, è stato pubblicato su Instagram da una sua vicina di casa. La stampa argentina è convinta che queste siano le ultime immagini del campione in vita. Nel, che potete vedere sopra, si vedecamminare in strada, lentamente e sorretto da due persone. Unalo chiama e lui si volta ...

