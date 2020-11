Coronavirus | rettore Bocconi | ' carente risposta Italia a seconda ondata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Milano, 28 nov. (Adnkronos) - "Se onestamente sembra ingiusto criticare l'operato iniziale di molti governi" nell'affrontare la diffusione del, "con il passare del tempo diventa tuttavia sempre più difficile nascondere per la gran parte dei Paesi la delusione per una pianificazione inadeguata in prospettiva dell'avvento della cosiddetta 'pandemica'. Nel caso dell', ad esempio, nonostante i buoni intenti e la progettazione messa in campo, la fase esecutiva è rimastadi una visione che potesse attrezzare adeguatamente settori nevralgici quali sanità, scuola e infrastruttura di trasporto". Lo ha detto ildell'Università, Gianmario Verona, nella sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico ...