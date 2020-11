(Di sabato 28 novembre 2020) 'Dodicidi carcere per l'ex pm Emilio'. Pesantissima la richiesta di condanna formulata dal sostituto procuratore di Potenza Anna Gloria Piccininni, al termine della lunga ...

LaGazzettaWeb : «Arnesano usava la toga per fare e chiedere favori»: chiesti 12 anni e mezzo per l'ex pm -

Ultime Notizie dalla rete : Arnesano usava

La Gazzetta del Mezzogiorno

LECCE – Tre arresti per una serie di rapine compiute durante il lockdown tra Arnesano, Guagnano, Carmiano e Lequile. I carabinieri della compagnia di Lecce, al termine di una lunga indagine, hanno arr ...Furti tentati e riusciti e rapine. Francesco Carrozzo, di Magliano, è onnipresente. Matteo Vadacca di Carmiano e Gianfranco Petrelli di Arnesano compaiono in alcuni episodi. In alcuni casi le vittime ...