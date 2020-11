TRIESTE IN DIRETTA | 26 11 2020 17 | 29

GabrielePersi : RT @AreaSciencePark: Il #mare, la #medicina di territorio, l’#ai e #dati. Sono i temi di alcune delle #techstories, la web serie che racc… - sharpernight : RT @AreaSciencePark: Il #mare, la #medicina di territorio, l’#ai e #dati. Sono i temi di alcune delle #techstories, la web serie che racc… - sharpernight : RT @AreaSciencePark: A #SharperNight #trieste presentiamo la II stagione della nostra web serie #techstories Storie di #scienziati e #imp… - immaginario_IS : RT @AreaSciencePark: Il #mare, la #medicina di territorio, l’#ai e #dati. Sono i temi di alcune delle #techstories, la web serie che racc… - AreaSciencePark : Il #mare, la #medicina di territorio, l’#ai e #dati. Sono i temi di alcune delle #techstories, la web serie che r… -

Ultime Notizie dalla rete : TRIESTE DIRETTA

Il Piccolo

Undici dipartimenti e oltre settanta specialisti dell’ateneo coinvolti nell'evento Sharper2020. Il rettore Maria Del Zompo ha aperto l’evento on line e sul web c ...Il rettore Maria Del Zompo ha aperto l’evento on line e sul web con undici dipartimenti e oltre settanta specialisti dell’ateneo.