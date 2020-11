The Voice Senior, la guida. Coach, meccanismo, quando inizia e dove vederlo (Di sabato 28 novembre 2020) Al via ' The Voice Senior ', variante over 60 del talent show 'The Voice', che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Oggi, 27 novembre, in prima serata su Raiuno va in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Al via ' The', variante over 60 del talent show 'The', che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo. Oggi, 27 novembre, in prima serata su Raiuno va in ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - sissibf_18 : RT @Ri_Ghetto: Raga ma pazzesca sta versione Over di The Voice (non avevo dubbi comunque tutto ciò che riguarda gli over è sempre meravigli… - PrimarySchoolT4 : Jasmine Carrisi è il comodino di The Voice. #thevoicesenior - poohloveranna : #TheVoice bravi interpreti stasera a The Voice Senior...veramente bravi..bel programma...un plauso anche ai coach c… - Djesybig : RT @cioccograno: Non solo mi sta piacendo, ma mezza puntata di #TheVoiceSenior >>>>>>>>>>>>>> sei edizioni di The Voice non senior -