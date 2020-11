Stallo Ue | Orban parla da dittatore | ' Il nostro rifiuto è di ferro | non accettiamo un' Europa multietnica'

renatopapa2 : RT @Linkiesta: #Meloni è presidente del gruppo ECR, dove siedono i sovranisti polacchi. #Tajani è il vicepresidente del PPE di cui fa parte… - Linkiesta : #Meloni è presidente del gruppo ECR, dove siedono i sovranisti polacchi. #Tajani è il vicepresidente del PPE di cui… - GianniVezzani1 : RT @Linkiesta: #Meloni è presidente del gruppo ECR, dove siedono i sovranisti polacchi. #Tajani è il vicepresidente del PPE di cui fa parte… - christianrocca : RT @Linkiesta: #Meloni è presidente del gruppo ECR, dove siedono i sovranisti polacchi. #Tajani è il vicepresidente del PPE di cui fa parte… - elenavilla3 : RT @Linkiesta: #Meloni è presidente del gruppo ECR, dove siedono i sovranisti polacchi. #Tajani è il vicepresidente del PPE di cui fa parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Stallo Orban

Il premier ungherese cavalca vergognosamente il complottismo più becero, affermando che l'Ue sta seguendo "il piano di George Soros" ...“Non posso mettere l'Ungheria in una situazione in cui una semplice maggioranza (nell'Ue) impone cose che il popolo ungherese non vuole”, ha detto Orbán, citando i migranti, la sovranità nazionale e l ...