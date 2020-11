Sara Di Vaira, tutto sulla professionista di Ballando con le stelle (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è da poco conclusa la 15° edizione di Ballando con le stelle con la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Tra la coppie finaliste di quest’anno ci sono anche Sara Di Vaira e Costantino Della Gherardesca. Ma chi è la fortunata ballerina toscana, vincitrice della passata edizione insieme a Lasse Matberg? Sara Di Vaira: una passione innata per la danza Come riportato da numerose fonti di settore, la danza è stata fin da subito il grande amore della giovane Sara. Nata il 19 settembre 1979 a Cecina, provincia di Livorno, la ballerina dello show di Rai 1 ha oggi 41 anni, e la sua altezza è 1,70 m. Prendendo ispirazione dai suoi modelli tv Heather Parisi e Lorella Cuccarini, ha mosso i primi passi nella danza già all’età di 5 anni. Dopo aver gareggiato in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Si è da poco conclusa la 15° edizione dicon lecon la vittoria di Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Tra la coppie finaliste di quest’anno ci sono ancheDie Costantino Della Gherardesca. Ma chi è la fortunata ballerina toscana, vincitrice della passata edizione insieme a Lasse Matberg?Di: una passione innata per la danza Come riportato da numerose fonti di settore, la danza è stata fin da subito il grande amore della giovane. Nata il 19 settembre 1979 a Cecina, provincia di Livorno, la ballerina dello show di Rai 1 ha oggi 41 anni, e la sua altezza è 1,70 m. Prendendo ispirazione dai suoi modelli tv Heather Parisi e Lorella Cuccarini, ha mosso i primi passi nella danza già all’età di 5 anni. Dopo aver gareggiato in ...

