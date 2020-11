Lo scivolone del ministro Boccia: vuole dirci pure quando far nascere Gesù. Siamo alla follia (Di venerdì 27 novembre 2020) Boccia ci dice pure quando dobbiamo mettere Gesù nella capanna. Ormai è la corsa a chi la spara più grossa. Non si contano più gli scivoloni e le figuracce che rimediano premier, ministri e sottosegretari. Ognuno di loro si autoproclama pater familias. Vogliono dare l’impressione di proteggere tutti. Pretendono di decidere il numero dei posti a tavola. Dicono di lavarsi le mani (come se le persone normali non se le lavassero). E ora anche dispongono quando deve venire alla luce Cristo nel Presepe. «Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o far nascere Gesù bambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati». Lo afferma il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia. FdI: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020)ci dicedobbiamo metterenella capanna. Ormai è la corsa a chi la spara più grossa. Non si contano più gli scivoloni e le figuracce che rimediano premier, ministri e sottosegretari. Ognuno di loro si autoproclama pater familias. Vogliono dare l’impressione di proteggere tutti. Pretendono di decidere il numero dei posti a tavola. Dicono di lavarsi le mani (come se le persone normali non se le lavassero). E ora anche dispongonodeve venireluce Cristo nel Presepe. «Seguire la messa, e lo dico da cattolico, due ore prima o farbambino due ore prima non è eresia. Eresia è non accorgersi dei malati». Lo afferma ilagli Affari regionali, Francesco. FdI: ...

Il Telefono Azzurro che pur è un’istituzione nobile e serissima ha ricevuto proteste e critiche per quel suo #primaibambini. Uno scivolone narrativo che deve farci riflettere. L’unico modo per progred ...

Stop al centro commerciale si va verso la conta in aula

Dopo lo scivolone in Commissione l’idea è portare comunque la pratica in Consiglio Maggioranza spaccata. Rizzu (Sardegna civica): «Se resta così non la voteremo» ...

