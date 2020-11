Ladro in macchina sorpreso da tassista, Polizia interrompe rissa (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Una colluttazione interrotta dall’arrivo della Polizia, che ha separato un cittadino ivoriano di 19 anni e un tassista romano di 32 anni. L’autista dell’auto bianca, ieri pomeriggio alle 16 circa, ha sorpreso all’interno della sua auto parcheggiata in via Ferentino, in zona Centocelle a Roma, il 19enne che, dopo aver infranto il lunotto posteriore del mezzo, era entrato e aveva gia’ messo le mani su diverse monete, per un valore di circa 50 euro. La Polizia giunta sul posto ha arrestato il 19enne per i reati di rapina e lesioni, e ha restituito il denaro al proprietario. Il tassista e’ stato medicato all’ospedale Vannini, per lui nessuna conseguenza grave. Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Una colluttazione interrotta dall’arrivo della, che ha separato un cittadino ivoriano di 19 anni e unromano di 32 anni. L’autista dell’auto bianca, ieri pomeriggio alle 16 circa, haall’interno della sua auto parcheggiata in via Ferentino, in zona Centocelle a Roma, il 19enne che, dopo aver infranto il lunotto posteriore del mezzo, era entrato e aveva gia’ messo le mani su diverse monete, per un valore di circa 50 euro. Lagiunta sul posto ha arrestato il 19enne per i reati di rapina e lesioni, e ha restituito il denaro al proprietario. Ile’ stato medicato all’ospedale Vannini, per lui nessuna conseguenza grave.

A_DIngiandi : Continua la lagna.. se lasci qualche migliaio d’euro in bella vista in macchina, nonostante non difendi il ladro e… - _Edo_ : Se lascio le chiavi della macchina inserite e me la rubano l'assicurazione non mi paga perché me la sono cercata. Q… - SigCostantina : @virginiaraggi È giusto, e non solo perché è un ladro, ma anche perché c'è chi per raggiungere il proprio posto di… - RoboD4ni : RT @AndreaInterNews: 'Nella stanza c'eravamo io, Emmanuel Riviere, l'agente Cheick Fall vestito elegante con il culo in posa, Gianluca Di M… - la_stordita : RT @AndreaInterNews: 'Nella stanza c'eravamo io, Emmanuel Riviere, l'agente Cheick Fall vestito elegante con il culo in posa, Gianluca Di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladro macchina Furto auto: il punto di vista dei ladri - sicurezza.net Sicurezza.net Approfitta del lockdown per rubare in una scuola, arrestato a Torino

A Torino, nel quartiere Rebaudengo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo che, in piena notte, dopo aver forzato la porta esterna del locale caldaia di una scuola comunale, è en ...

Torino: furto in una scuola, ladro tradito dal fascio di luce della torcia

TORINO – Nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale, intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto della normativa anti covid, i Carabinieri hanno arrestato ...

A Torino, nel quartiere Rebaudengo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo che, in piena notte, dopo aver forzato la porta esterna del locale caldaia di una scuola comunale, è en ...TORINO – Nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale, intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto della normativa anti covid, i Carabinieri hanno arrestato ...