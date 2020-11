È morta Carla | la moglie dell' alpino omaggiata dal marito con una serenata sotto l' ospedale

(Di venerdì 27 novembre 2020) Non ce l’ha fattaSacchi, ladi Stefano Bozzini,81enne che nelle scorse settimane aveva dedicato alla compagna di una vita unala finestradi Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza, con la sua fisarmonica. Un gesto, dettato dalle norme anti Covid che impediscono le visite, che aveva commosso tante persone e aveva fatto il giro del mondo. La donna,oggi, era tornata a casa da qualche giorno.“In quellatutti abbiamo riconosciuto l’Amore, nella semplicità e nell’immediatezza del suo linguaggio universale”, scrive su Facebook la sindaca di Piacenza Patrizia Barbieri. “Oggi, la malattia ha spezzato il loro abbraccio e vorrei rivolgere a entrambi, nella commozione ...

Il video della serenata sotto alla finestra dell'ospedale Castelsangiovanni aveva fatto il giro del mondo. Purtroppo, però, Carla Sacchi non ce l'ha fatta. La moglie di ...«Le note di quella fisarmonica risuoneranno sempre come un'eco di speranza in questo anno così difficile. Quella musica è stata come una carezza ed ha raggiunto ciascuno di noi».