Avvocatessa rinuncia a difendere un uomo accusato di omicidio verso la compagna: "Non sono serena"

L'Avvocatessa Rossana Rovere ha rinunciato a difendere un uomo accusato di omicidio verso la sua compagna: "Non posso assumere le difese di quest'uomo". Giuseppe Forciniti, di anni 33, ha ucciso a coltellate la sua compagna, Aurelia Laurenti, a Roveredo in Piano in provincia di Pordenone. Sembrava una famiglia normale, con anche due figli.

