Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Il primo bus ibrido della Flotta Atac è arrivato a Roma. Si tratta di un prototipo dei 100 autobus ibridi che entreranno in servizio a partire dall'estate prossima. La sindaca Virginia Raggi lo ha presentato oggi al deposito Atac in via Prenestina, insieme all'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, l'AU di Atac Giovanni Mottura e i vertici di Daimler BusesEvoBus Italia – l'AD Heinz Friedrich, il Direttore Commerciale Clienti Pubblici Michele Maldini e il Key Account Manager Gianluca Selvaggi. "La Flotta di Atac diventa sempre più 'green' grazie ai nuovi bus ibridi, mezzi acquistati dalla società che saranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Roma Arriva a Roma il primo bus ibrido, Raggi: "Flotta Atac sempre più green" Adnkronos Nel Lazio l’indice Rt è a 0,88: cosa significa e perché è importante per restare in zona gialla

Se l'indice vale 1, significa che ogni persona infetta può arrivare a contagiare solo un'altra persona. In questo caso l'epidemia rimane stabile. Se l'indice è superiore a 1 allora l'epidemia crescerà ...

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic piace ai Red Devils

La Lazio ha bisogno di mantenersi ai livelli di questo ultimo anno, ma per farlo serviranno investimenti importanti. Questa stagione sta dimostrando che per i primi posti della classifica sono in lott ...

