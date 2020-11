Selvaggia Roma, racconto choc sul passato: “Eravamo in trappola” (Di giovedì 26 novembre 2020) Selvaggia Roma racconta un triste e doloroso momento del suo passato al Grande Fratello Vip, non trattiene le lacrime mentre parla della sua infanzia Selvaggia Roma continua a far parlare di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020)racconta un triste e doloroso momento del suoal Grande Fratello Vip, non trattiene le lacrime mentre parla della sua infanziacontinua a far parlare di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - onvlysofi : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi a Selvaggia Roma: “amore c’è da piangere per come ti hanno attaccato le extensions” #GFVIP - MsSilvii : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi a Selvaggia Roma: “amore c’è da piangere per come ti hanno attaccato le extensions” #GFVIP - Rinascimentorom : @ignaziomarino Capisco che sia stata usata ad arte ma io non banalizzerei la questione, Roma è una città in cui la… - alessjapx : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi a Selvaggia Roma: “amore c’è da piangere per come ti hanno attaccato le extensions” #GFVIP -