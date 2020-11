Selvaggia Roma disperata al GF Vip: “Ha passato cose terribili, eravamo in trappola” (Di giovedì 26 novembre 2020) Selvaggia Roma si mostra disperata all’interno del GF Vip e si sfoga in un pianto inaspettato. Così la nuova arrivata nella casa più spiata d’Italia confessa ai suoi compagni un momento difficilissimo della sua vita che risale all’infanzia. L’influencer apre il suo cuore ai concorrenti che stanno vivendo questa esperienza con lei e cerca di raccontare tra le lacrime quello che ha dovuto affrontare insieme a sua madre. Il senso di colpa sembra così divorare Selvaggia Roma che ne corso della sua vita si è più volte colpevolizzata per la sofferenza che ha dovuto vivere sua madre in Tunisia. Uno sfogo che ha visto tutti i concorrenti del GF Vip rassicurarla ma soprattutto mostrarle quanto, nonostante i tantissimi dissapori sono pronti a sostenerla in questi momenti così difficili. Quali sono state le ... Leggi su giornal (Di giovedì 26 novembre 2020)si mostraall’interno del GF Vip e si sfoga in un pianto inaspettato. Così la nuova arrivata nella casa più spiata d’Italia confessa ai suoi compagni un momento difficilissimo della sua vita che risale all’infanzia. L’influencer apre il suo cuore ai concorrenti che stanno vivendo questa esperienza con lei e cerca di raccontare tra le lacrime quello che ha dovuto affrontare insieme a sua madre. Il senso di colpa sembra così divorareche ne corso della sua vita si è più volte colpevolizzata per la sofferenza che ha dovuto vivere sua madre in Tunisia. Uno sfogo che ha visto tutti i concorrenti del GF Vip rassicurarla ma soprattutto mostrarle quanto, nonostante i tantissimi dissapori sono pronti a sostenerla in questi momenti così difficili. Quali sono state le ...

trash_italiano : Dopo Selvaggia Roma, facciamo entrare Aida Nizar e Soleil Sorge a Dicembre per dare la mazzata finale e farli sclerare tutti. #GFVIP - elisa_betta01 : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi a Selvaggia Roma: “amore c’è da piangere per come ti hanno attaccato le extensions” #GFVIP - infoitcultura : GF Vip, Selvaggia Roma in lacrime per lo scherzo di Dayane: cosa è successo nella notte - infoitcultura : Lo scherzo a Selvaggia Roma finisce tra le lacrime: cosa è successo nella notte al GF Vip - blogtivvu : #GFVip, Selvaggia Roma piange: “Io e mia madre eravamo in trappola…”, il doloroso passato (VIDEO) -