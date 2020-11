Lusso: Lunelli (Altagamma), 'e-commerce peserà per 30% vendite nel 2025' (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Il digitale è una trasformazione destinata a rimanere, con un e-commerce che prevediamo che conterà quasi per il 30% attorno al 2025. Dopo che abbiamo avuto una crescita dal 12% del 2019 al 23% degli acquisti dei beni di Lusso quest'anno" via e-commerce. Lo ha detto Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, la fondazione che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. La pandemia di coronavirus "è stata un acceleratore di cambiamenti di trend già in atto. L'importanza del digitale era un trend già esistente, con la crescita enorme dell'e-commerce. C'è stato un cambiamento culturale che ha portato un'accelerazione enorme e che ci ha portato cinque anni in avanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos) - "Il digitale è una trasformazione destinata a rimanere, con un e-che prevediamo che conterà quasi per il 30% attorno al. Dopo che abbiamo avuto una crescita dal 12% del 2019 al 23% degli acquisti dei beni diquest'anno" via e-. Lo ha detto Matteo, presidente di, la fondazione che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana, intervenendo al Milano Fashion Global Summit 2020. La pandemia di coronavirus "è stata un acceleratore di cambiamenti di trend già in atto. L'importanza del digitale era un trend già esistente, con la crescita enorme dell'e-. C'è stato un cambiamento culturale che ha portato un'accelerazione enorme e che ci ha portato cinque anni in avanti ...

TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'in Cina grandi potenzialità per design e vino italiani'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'e-commerce peserà per 30% vendite nel 2025'... - TV7Benevento : Lusso: Lunelli (Altagamma), 'mercato -23% quest'anno, rimbalzo fino al 19% nel 2021'... -

Ultime Notizie dalla rete : Lusso Lunelli Lusso: Lunelli (Altagamma), 'mercato -23% quest'anno, rimbalzo fino al 19% nel 2021' Affaritaliani.it Lusso: Lunelli (Altagamma), 'mercato -23% quest'anno, rimbalzo fino al 19% nel 2021'

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Nel 2020 il mercato mondiale dell'alto di gamma segnerà una flessione del 23%, mentre il prossimo anno dovrebbe ...

Come Gucci si è trasformato da griffe aspirazionale a marchio ispiratore

Di fronte a consumatori sempre più esigenti in termini di valori, i marchi di lusso hanno iniziato la loro mutazione ampliando la propria visione al di là dei prodotti. Gucci più di altri, grazie ad i ...

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Nel 2020 il mercato mondiale dell'alto di gamma segnerà una flessione del 23%, mentre il prossimo anno dovrebbe ...Di fronte a consumatori sempre più esigenti in termini di valori, i marchi di lusso hanno iniziato la loro mutazione ampliando la propria visione al di là dei prodotti. Gucci più di altri, grazie ad i ...