Emilia-Romagna, un dito umano inserito in un involtino primavera (Di giovedì 26 novembre 2020) Macabra scoperta in Emilia-Romagna. Il cliente di un supermercato ha segnalato ai Carabinieri un involtino primavera sospetto che potrebbe contenere un dito umano. L’uomo si è accorto dell’ingrediente non previsto solo al momento della consumazione dopo la cottura dell’involtino che era venduto in confezione al supermercato. Un dito umano nell’involtino primavera Il cliente di un supermercato di San Lorenzo di Lugo potrebbe aver fatto una macabra scoperta. Aveva appena cucinato un involtino primavera quando, iniziando a mangiare, si è accorto di un corpo estraneo. Qualcosa a prima vista somigliante con la mezza falange di una mano umana. Anzi al momento di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Macabra scoperta in. Il cliente di un supermercato ha segnalato ai Carabinieri unsospetto che potrebbe contenere un. L’uomo si è accorto dell’ingrediente non previsto solo al momento della consumazione dopo la cottura dell’che era venduto in confezione al supermercato. Unnell’Il cliente di un supermercato di San Lorenzo di Lugo potrebbe aver fatto una macabra scoperta. Aveva appena cucinato unquando, iniziando a mangiare, si è accorto di un corpo estraneo. Qualcosa a prima vista somigliante con la mezza falange di una mano umana. Anzi al momento di ...

