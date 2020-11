Detto Fatto ci ricasca: dopo il tutorial spesa coi tacchi nuova bufera (Di giovedì 26 novembre 2020) È diventato virale nelle ultime ore il video, estrapolato dalla trasmissione Detto Fatto, in cui una ragazza “mostra” un tutorial su come fare la spesa in modo sensuale. Programma sospeso,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) È diventato virale nelle ultime ore il video, estrapolato dalla trasmissione, in cui una ragazza “mostra” unsu come fare lain modo sensuale. Programma sospeso,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - HuffPostItalia : 'Detto Fatto' viene sospeso, ma poi va in replica la puntata della sfilata in lingerie - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - STXVENSON : ma vaffanculo c’è mia mamma “non mi interessa che voto prendi mi basta il sei” e adesso che ho preso sette :”pochi… - roccosalad : @gioiarandom Detto Fatto è un programma che già da diverso tempo faceva uscite problematiche, poi essendo anche un… -

Diego Maradona, una sola moglie e tante amante: ecco tutte le sue donne

Diego Armando Maradona ha fatto anche gol nel cuore di parecchie donne. La sua vita privata è stata a dir poco turbolenta, tra mogli, amanti e flirt veri e presunti Dal matrimonio con Claudia ...

Competenze e formazione dei Mmg, ripartiamo da qui

in questi giorni di grave diffusione Covid19, viene evocata la Medicina Generale come l’anello mancante nella gestione della pandemia. In una recente intervista Sala, sindaco di Milano, mi ha sorpreso ...

