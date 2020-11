Detto Fatto, ci mancava la ramanzina di Lilli Gruber: «Sembra di essere tornati al Medioevo» – Video (Di giovedì 26 novembre 2020) Lilli Gruber, Otto e Mezzo Sul caso Detto Fatto, deflagrato tra le polemiche e culminato con la sospensione del programma da parte dei vertici Rai, mancava solo la ramanzina di Lilli Gruber. Ieri sera, sull’onda dell’indignazione, la conduttrice ha Detto la sua sul «sexy tutorial» per fare la spesa andato in onda nel primo pomeriggio del servizio pubblico. E non si è risparmiata. “Vi vogliamo mostrare quello che ha mandato in onda Rai2 ieri alle 3 del pomeriggio e che sicuramente sconcerterà anche voi“ ha affermato la Gruber, trasmettendo poi il filmato incriminato in cui una pole dancer mostrava alle donne alcune mosse per risultare attraenti anche al supermercato. Al rientro in studio la conduttrice ha ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 novembre 2020), Otto e Mezzo Sul caso, deflagrato tra le polemiche e culminato con la sospensione del programma da parte dei vertici Rai,solo ladi. Ieri sera, sull’onda dell’indignazione, la conduttrice hala sua sul «sexy tutorial» per fare la spesa andato in onda nel primo pomeriggio del servizio pubblico. E non si è risparmiata. “Vi vogliamo mostrare quello che ha mandato in onda Rai2 ieri alle 3 del pomeriggio e che sicuramente sconcerterà anche voi“ ha affermato la, trasmettendo poi il filmato incriminato in cui una pole dancer mostrava alle donne alcune mosse per risultare attraenti anche al supermercato. Al rientro in studio la conduttrice ha ...

