Benevento-Juventus | tra infortuni e turnover | due rientri per Pirlo

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo aver giocato contro Cagliari e Ferencvaros nel giro di pochi giorni, continua il mese faticoso della: ora tocca al. Il match contro la neopromossa precede la partita al dir poco fondamentale che i bianconeri dovranno affrontare in Champions League contro la Dynamo Kyiv. Sabato sera si prospetta un riccoper Andrea, Federico Chiesa potrebbe giocare qualche minuto, probabile turno di riposo per Cuadrado e Alex Sandro. Dall’infermeria arrivano buone notizie per il neotecnico bianconero, visto il ritorno due pedine molto importanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato, duello con il Barcellona: colpo a centrocampo LEGGI ANCHE: Calciomercato, vicino il ritorno di un grande ex Leonardo Bonucci, difensore della ...