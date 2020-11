Belen Rodriguez | mutandine appese in casa | che sta succedendo?

Leggi su kronic

(Di giovedì 26 novembre 2020) La bellasi mostra sui social, un dettaglio non è sfuggito ai followers: perchè quellelì?(Instagram)non si ferma mai. Bella ed esplosiva, la modella argentina sui social è un mix costante di immagini di vita privata ma anche di tanto lavoro, al quale è dedita in maniera costante ed attraverso il quale ha costruito la sua carriera che l’ha portata proprio in Italia. Volto della tv, volto dei social,non si arrende mai, nemmeno quando in tempi di lockdown tanti di noi sono costretti a restare in, lei è organizzativa e cosi anche tra le mura domestiche riesce sempre a dedicarsi al suo lavoro da modella, influencer e personaggio ...