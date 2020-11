Vittorio Feltri su Maradona: “Non mi interessa fosse di sinistra, la politica non c’entra” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “A me che Maradona fosse di sinistra non interessa nulla. Era un padreterno e tale lo considero anche che ora che non c’è più. La politica non conta un cazzo“. Lo ha scritto con un tweet apparso sul suo account ufficiale il giornalista Vittorio Feltri, che commenta così la scomparsa del grande campione argentino Diego Maradona, morto all’età di 60 anni a causa di un attacco respiratorio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) “A me chedinonnulla. Era un padreterno e tale lo considero anche che ora che non c’è più. Lanon conta un cazzo“. Lo ha scritto con un tweet apparso sul suo account ufficiale il giornalista, che commenta così la scomparsa del grande campione argentino Diego, morto all’età di 60 anni a causa di un attacco respiratorio. SportFace.

pinapic : Vittorio Feltri, già da tempo, mostra segni più che evidenti di squilibrio. Ma il delirio di oggi mi pare oggettiv… - La7tv : #omnibus Gaia Tortora commenta le parole scritte dal Direttore Vittorio #Feltri sul caso #Genovese: 'Mia figlia di… - Graroar : RT @ilruttosovrano: Dopo aver visto il tutorial sessista, dedicato alle donne, su come fare la spesa in maniera sensuale, Vittorio Feltri s… - aspirantestoico : Vittorio Feltri Ex Giornalista ?? #chesucc3de - ciccimitterrand : “Vittorio Feltri - ex giornalista” URLATO #chesucc3de -