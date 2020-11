Siamo Uguali di Massimo Ranieri feat. Gino Vannelli, il nuovo singolo dall’album Qui E Adesso (Di mercoledì 25 novembre 2020) Siamo Uguali di Massimo Ranieri feat. Gino Vannelli sarà in radio da venerdì 27 novembre. Il singolo è estratto dall’album Qui E Adesso di Ranieri, in uscita nello stesso giorno e già disponibile in preorder in formato fisico in versione CD e Deluxe numerata e autografata. Brani inediti e alcuni dei già grandi successi riarrangiati da Gino Vannelli è ciò che troveremo in Qui E Adesso, anticipato dal singolo Siamo Uguali, versione in italiano di We Are Brothers di Vannelli. Il brano è registrato tra Roma e il Canada e anticipa la tracklist dei 17 brani di Qui E ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)disarà in radio da venerdì 27 novembre. Ilè estrattoQui Edi, in uscita nello stesso giorno e già disponibile in preorder in formato fisico in versione CD e Deluxe numerata e autografata. Brani inediti e alcuni dei già grandi successi riarrangiati daè ciò che troveremo in Qui E, anticipato dal, versione in italiano di We Are Brothers di. Il brano è registrato tra Roma e il Canada e anticipa la tracklist dei 17 brani di Qui E ...

