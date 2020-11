“Se picchi una donna sei un vigliaccio”. Dzeko contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) La moglie, insieme alle altre wags della Roma, ci ha messo la faccia. Moglie e compagne dei calciatori della Roma si sono messi in posa per Roma Cares e per il calendario realizzato contro la violenza sulle donne. Ma anche Dzeko, attaccante giallorosso, ha voluto prendere parte al progetto con un video messaggio breve e incisivo: "Se picchi una donna sei un vigliacco". Il giocatore ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram oggi, nel giorno dedicato al tema della violenza sulle donne.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIAffvoK1N7/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 25 novembre 2020) La moglie, insieme alle altre wags della Roma, ci ha messo la faccia. Moglie e compagne dei calciatori della Roma si sono messi in posa per Roma Cares e per il calendario realizzatola. Ma anche, attaccante giallorosso, ha voluto prendere parte al progetto con un video messaggio breve e incisivo: "Seunasei un vigliacco". Il giocatore ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram oggi, nel giorno dedicato al tema della.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIAffvoK1N7/" Golssip.

essereparanoici : oggi è la giornata contro la violenza sulle donne e quindi aggiungerei: non devi sentirti un vero uomo se picchi u…

