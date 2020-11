Scuole aperte a dicembre? Galli frena: «Riaprire per una settimana è uno smacco: i trasporti sono ancora pericolosi» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Riaprire le Scuole il 9 dicembre a poco più di 2 settimane dal Natale nel mezzo della seconda ondata di Coronavirus? Sarebbe un «boomerang», a detta il professor Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, anche al netto del fatto che «dopo il grande lockdown dei mesi scorsi – sottolinea – abbiamo clamorosamente toppato il contenimento dell’infezione». Proprio a causa di queste falle che ci son state nel contenimento, così come nel tracciamento dei contagi, il professor Galli pur non mettendo in discussione l’operato dei lavoratori della scuola, insegnanti e personale scolastico, in un’intervista a La Stampa sottolinea come «ora non possiamo certo dire che ci siano garanzie sufficienti» per il ritorno sui banchi, anche perché «Riaprire ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020)leil 9a poco più di 2 settimane dal Natale nel mezzo della seconda ondata di Coronavirus? Sarebbe un «boomerang», a detta il professor Massimo, primario del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, anche al netto del fatto che «dopo il grande lockdown dei mesi scorsi – sottolinea – abbiamo clamorosamente toppato il contenimento dell’infezione». Proprio a causa di queste falle che ci son state nel contenimento, così come nel tracciamento dei contagi, il professorpur non mettendo in discussione l’operato dei lavoratori della scuola, insegnanti e personale scolastico, in un’intervista a La Stampa sottolinea come «ora non possiamo certo dire che ci siano garanzie sufficienti» per il ritorno sui banchi, anche perché «...

