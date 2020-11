Roma senza difesa contro il Cluj: l’unico superstite è Juan Jesus (Di mercoledì 25 novembre 2020) Piena emergenza difensiva per la Roma di Paulo Fonseca. l’unico difensore disponibile per Cluj è Juan Jesus La Roma di Paulo Fonseca è in piena emergenza difensiva verso la gara contro il Cluj. Il tecnico giallorosso dovrà fare i salti mortali per schierare la retroguardia difensiva, visto le contemporanee assenze di Fazio e Kumbulla per Covid. A loro si aggiungono gli infortunati Smalling, Ibanez e Mancini. Come fa notare Tuttosport, l’unico difensore puro rimasto è Juan Jesus, titolare obbligato domani sera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Piena emergenza difensiva per ladi Paulo Fonseca.difensore disponibile perLadi Paulo Fonseca è in piena emergenza difensiva verso la garail. Il tecnico giallorosso dovrà fare i salti mortali per schierare la retroguardia difensiva, visto le contemporanee assenze di Fazio e Kumbulla per Covid. A loro si aggiungono gli infortunati Smalling, Ibanez e Mancini. Come fa notare Tuttosport,difensore puro rimasto è, titolare obbligato domani sera. Leggi su Calcionews24.com

