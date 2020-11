Roma: ha un malore in auto, carabinieri gli salvano la vita (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lunedì 23 novembre un 35enne, originario della provincia di Trapani, è stato salvato dal tempestivo intervento di due carabinieri su via Appia Nuova all’altezza del civico 1251. Gli stessi nel 2016 avevano svolto dei corsi di primo soccorso. L’infarto e l’intervento Era in transito su via Appia Nuova, quando è stato costretto a fermare la sua auto avvicinandosi alla postazione dei militari dell’Aliquota Servizi Sicurezza della Compagnia dei carabinieri di Ciampino. Il conducente ha chiesto aiuto ai due carabinieri riferendo che il suo amico che era sul sedile del passeggero stava accusando un malore: era un principio di infarto. L’Appuntato ed il Maresciallo hanno aperto la vettura e, dopo averlo messo in posizione supina, hanno iniziato a praticare un massaggio cardiaco all’uomo che era già privo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lunedì 23 novembre un 35enne, originario della provincia di Trapani, è stato salvato dal tempestivo intervento di duesu via Appia Nuova all’altezza del civico 1251. Gli stessi nel 2016 avevano svolto dei corsi di primo soccorso. L’infarto e l’intervento Era in transito su via Appia Nuova, quando è stato costretto a fermare la suaavvicinandosi alla postazione dei militari dell’Aliquota Servizi Sicurezza della Compagnia deidi Ciampino. Il conducente ha chiesto aiuto ai dueriferendo che il suo amico che era sul sedile del passeggero stava accusando un: era un principio di infarto. L’Appuntato ed il Maresciallo hanno aperto la vettura e, dopo averlo messo in posizione supina, hanno iniziato a praticare un massaggio cardiaco all’uomo che era già privo di ...

Malore in auto: carabinieri praticano massaggio cardiaco e salvano la vita ad un uomo

Il 45enne dopo essere stato rianimato è stato affidato alle cure dell’ambulanza. L’intervento da parte dei militari in presidio fisso all’ingresso dell’aeroporto di Ciampino ...

Il cordoglio della Roma per la scomparsa della giovane Beatrice Coletta (COMUNICATO)

Il club giallorosso si unisce al dolore degli amici e familiari di Beatrice, scomparsa per un malore nella notte tra venerdì e sabato La Roma si mostra, ancora una volta, al fianco dei suoi tifosi. E ...

