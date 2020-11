“Prevedere ristori anche per i negozi di abbigliamento bimbi”, chiede il consigliere regionale pugliese Mennea a Morani: si faccia portavoce dell'inserimento nell'elenco del codice Ateco 477120 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Ruggero Mennea, consigliere regionale della Puglia: “Le attività di vendita al dettaglio di abbigliamento per neonati e bambini vanno inserite nel decreto ‘ristori’, in quanto rientrano tra quelle colpite dalla crisi legata alla pandemia da Covid-19”. Lo dichiara il consigliere regionale Pd, Ruggiero Mennea, che ha inoltrato un’apposita richiesta al sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessia Morani. “La crisi economica conseguente al Covid-19 – spiega Mennea – ha colpito moltissime attività di commercio al dettaglio, soprattutto quelle di abbigliamento a causa dei mancati guadagni relativi al segmento cerimonie della scorsa ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Ruggeroa Puglia: “Le attività di vendita al dettaglio diper neonati e bambini vanno inserite nel decreto ‘’, in quanto rientrano tra quelle colpite dalla crisi legata alla pandemia da Covid-19”. Lo dichiara ilPd, Ruggiero, che ha inoltrato un’apposita richiesta al sottosegretario allo Sviluppo economico, Alessia. “La crisi economica conseguente al Covid-19 – spiega– ha colpito moltissime attività di commercio al dettaglio, soprattutto quelle dia causa dei mancati guadagni relativi al segmento cerimoniea scorsa ...

