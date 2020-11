Porto di Napoli | Tavassi | No al totonomi per la presidenza

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Nel merito della nomina del prossimo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l’Unione Industrialinon intende esprimere, come hanno fatto incautamente altri, precise indicazioni di candidature”. A dichiararlo e’ Francesco, Vice Presidente dell’Associazione degli industriali partenopei con delega all’Economia del Mare. “Vorremmo solo sperare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Campania comprendano – aggiunge– come gli scali di, Castellammare e Salerno, che sono sotto la giurisdizione dell’Autorita’, ma anche tutti gli altri porti campani, rappresentino snodi non piu’ trascurabili per lo sviluppo dell’economia e del turismo dell’intera nazione”. “Pertanto auspichiamo – conclude– che il Mit e la Regione ...