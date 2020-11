Morte Diego Armando Maradona: cambia la programmazione in tv in onore del Pibe de Oro (Di mercoledì 25 novembre 2020) Morte di Diego Armando Maradona: cambia la programmazione in tv per onorare la memoria indiscussa del Pibe de Oro Si è spento oggi, 25 Novembre 2020, il calciatore più famoso della storia. Ad un mese dai suoi 60 anni, un arresto cardiaco dovuto ad un’operazione chirurgica di qualche giorno prima al cervello ci porta via il Pibe de Oro. Sono tanti i programmi tv che andranno a dedicare puntate e servizi streaming sul calciatore per onorare la sua memoria e la sua fantastica carriera. Diego Armando Maradona con Francesco Totti.Fonte: InstagramScopriamo insieme i programmi dedicatigli in prima e seconda serata LEGGI ANCHE: Diego Armando ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 25 novembre 2020)dilain tv per onorare la memoria indiscussa delde Oro Si è spento oggi, 25 Novembre 2020, il calciatore più famoso della storia. Ad un mese dai suoi 60 anni, un arresto cardiaco dovuto ad un’operazione chirurgica di qualche giorno prima al cervello ci porta via ilde Oro. Sono tanti i programmi tv che andranno a dedicare puntate e servizi streaming sul calciatore per onorare la sua memoria e la sua fantastica carriera.con Francesco Totti.Fonte: InstagramScopriamo insieme i programmi dedicatigli in prima e seconda serata LEGGI ANCHE:...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - vaticannews_it : #25novembre La morte di #Maradona : i suoi incontri con #PapaFrancesco e il suo impegno per la pace e per Scholas O… - Penelope48a : RT @vaticannews_it: #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incontro… - ElisetePaes : RT @RepubblicaTv: Maradona, dolore e cordoglio ai Quartieri spagnoli: cori e applausi davanti al murale dell'argentino: Napoli, dolore e co… -