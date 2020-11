Meghan Markle ha raccontato il suo aborto spontaneo in un editoriale sul New York Times (Di mercoledì 25 novembre 2020) La duchessa di Sussex ha voluto condividere l'aborto spontaneo del secondogenito Meghan Markle, duchessa del Sussex, ha scritto un potente editoriale per il New York Times sull'interruzione della sua seconda gravidanza. In un articolo intitolato "The Losses We Share" (Le perdite che condividiamo) pubblicato mercoledì, Markle ha raccontato di aver vissuto un aborto spontaneo. È partita da una … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 25 novembre 2020) La duchessa di Sussex ha voluto condividere l'del secondogenito, duchessa del Sussex, ha scritto un potenteper il Newsull'interruzione della sua seconda gravidanza. In un articolo intitolato "The Losses We Share" (Le perdite che condividiamo) pubblicato mercoledì,hadi aver vissuto un. È partita da una …

