Loredana Lecciso e Al Bano: l'intimità non manca ai tempi del Covid-19 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Loredana Lecciso, in tempi di quarantena, si lascia andare all'intimità con Al Bano senza condizionamenti e paure per via del coronavirus. D'altronde, come ha spiegato la stessa showgirl, lei e il cantante sono congiunti e hanno la possibilità di ritagliarsi del tempo insieme. Forse approfittano anche del momento di quiete prima che Al Bano prenda parte a un importantissimo impegno televisivo insieme alla figlia Jasmine, che ha deciso di seguire le orme paterne. Loredana Lecciso: amore tra lockdown e preoccupazioni "Visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d'affetto". È quanto dichiarato da Loredana Lecciso in una recente intervista con Riccardo Signoretti.

