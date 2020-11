Legge di Bilancio: Anief presenta 65 emendamenti su Scuola, Università e Ricerca per affrontare emergenza Covid (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Migliorare il Disegno di Legge di Bilancio 2021, è quello che intende realizzare l’Anief attraverso la presentazione – alla V Commissione della Camera – di oltre 50 emendamenti specifici per il settore dell’Istruzione messo a dura prova dal Covid19 e con il paese che si appresta ad affrontare il 2021 con un deficit di quasi 200 miliardi. Il presidente Marcello Pacifico illustra le novità in un webinar aperto a tutto il personale docente venerdì 27 alle ore 17. E’ possibile registrarsi al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/1266007786248871183 A dicembre se ne riparlerà nei seminari di legislazione scolastica di formazione del personale in ogni provincia. Le richieste di modifica del sindacato autonomo si occupano di molti dei titoli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Migliorare il Disegno didi2021, è quello che intende realizzare l’attraverso lazione – alla V Commissione della Camera – di oltre 50specifici per il settore dell’Istruzione messo a dura prova dal19 e con il paese che si appresta adil 2021 con un deficit di quasi 200 miliardi. Il presidente Marcello Pacifico illustra le novità in un webinar aperto a tutto il personale docente venerdì 27 alle ore 17. E’ possibile registrarsi al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/1266007786248871183 A dicembre se ne riparlerà nei seminari di legislazione scolastica di formazione del personale in ogni provincia. Le richieste di modifica del sindacato autonomo si occupano di molti dei titoli ...

