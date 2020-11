Kroos: “Il 6-0 contro la Spagna mi ha fatto sentire impotente, è la sconfitta più netta della mia carriera” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La storica sconfitta della Germania contro la Spagna è una ferita difficile da rimarginare, almeno per quanto riguarda Toni Kroos, centrocampista del Real che è tornato a parlare del 6-0 incassato dai tedeschi: "Se ripenso alle sconfitte della mia carriera, forse non è stata la sconfitta più amara, quella è stata la finale di Champions League del 2012 (con il Bayern contro il Chelsea) ma la più chiara" - ha dichiarato Kroos - . "Non mi sono mai sentito così impotente davanti ad una sconfitta".caption id="attachment 1056103" align="alignnone" width="3646" Kroos, getty/captionKroos poi cerca di analizzare i perchè di quella sonora sconfitta: "Abbiamo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) La storicaGermanialaè una ferita difficile da rimarginare, almeno per quanto riguarda Toni, centrocampista del Real che è tornato a parlare del 6-0 incassato dai tedeschi: "Se ripenso alle sconfittemia carriera, forse non è stata lapiù amara, quella è stata la finale di Champions League del 2012 (con il Bayernil Chelsea) ma la più chiara" - ha dichiarato- . "Non mi sono mai sentito cosìdavanti ad una".caption id="attachment 1056103" align="alignnone" width="3646", getty/captionpoi cerca di analizzare i perchè di quella sonora: "Abbiamo ...

