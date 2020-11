Iva Zanicchi: la brutta notizia poco fa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto in casa di Iva Zanicchi: è morto il fratello Antonio Zanicchi, 77 anni. Ad annunciarlo la stessa cantante, 80 anni, su Instagram con una foto che la ritrae insieme al fratello e poche parole: « Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio». Non si sa quale sia stata la causa del decesso — Antonio era cardiopatico — anche se probabilmente la causa è il Covid. Infatti, la cantante è stata contagiata dal coronavirus ad una cresima di famiglia (di una nipote), ma anche i fratelli e i parenti si erano infettati e durante un’intervista aveva detto di essere preoccupata per il fratello ricoverato e cardiopatico. Pare che le condizioni di Antonio, ex dipendete Eni in pensione, siano peggiorate nelle ultime 48 ore. In ospedale Lei stessa è stata in ospedale per le complicazioni causate dal virus: otto giorni di ricovero all’ospedale di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lutto in casa di Iva: è morto il fratello Antonio, 77 anni. Ad annunciarlo la stessa cantante, 80 anni, su Instagram con una foto che la ritrae insieme al fratello e poche parole: « Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio». Non si sa quale sia stata la causa del decesso — Antonio era cardiopatico — anche se probabilmente la causa è il Covid. Infatti, la cantante è stata contagiata dal coronavirus ad una cresima di famiglia (di una nipote), ma anche i fratelli e i parenti si erano infettati e durante un’intervista aveva detto di essere preoccupata per il fratello ricoverato e cardiopatico. Pare che le condizioni di Antonio, ex dipendete Eni in pensione, siano peggiorate nelle ultime 48 ore. In ospedale Lei stessa è stata in ospedale per le complicazioni causate dal virus: otto giorni di ricovero all’ospedale di ...

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - RitaC70 : 'Ti ho amato come un figlio'. L'addio di Iva Zanicchi al fratello. Aveva contratto il Covid - annina_cutillo : È morto il fratello di Iva Zanicchi -