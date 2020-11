Inter – Real Madrid 0 a 2: gli spagnoli si divertono, Vidal si fa espellere per proteste. Ora per Conte è durissima (Di giovedì 26 novembre 2020) Una finale. Così aveva detto Antonio Conte. Ma non era vero, era solo una partita di girone, che l’Inter ha perso come tante altre partite di questa Champions League e di questo inizio stagione. Con i propri errori, i propri limiti tecnici, psicologici e forse, comincia a venire il dubbio, proprio strutturali. Inutile prendersela con l’arbitro, che ha espulso Vidal quando magari poteva non farlo, che non ha fischiato un rigore quando forse si poteva concedere, ma in fondo ha fatto solo il suo. La verità è che il Real Madrid ha passeggiato a San Siro: 0-2, reti di Hazard e Rodrygo, in una partita dominata e indirizzata ben prima della folle reazione di Vidal, che probabilmente mette fine al cammino europeo dei nerazzurri. Una sconfitta netta, per certi versi una figuraccia, che non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Una finale. Così aveva detto Antonio. Ma non era vero, era solo una partita di girone, che l’ha perso come tante altre partite di questa Champions League e di questo inizio stagione. Con i propri errori, i propri limiti tecnici, psicologici e forse, comincia a venire il dubbio, proprio strutturali. Inutile prendersela con l’arbitro, che ha espulsoquando magari poteva non farlo, che non ha fischiato un rigore quando forse si poteva concedere, ma in fondo ha fatto solo il suo. La verità è che ilha passeggiato a San Siro: 0-2, reti di Hazard e Rodrygo, in una partita dominata e indirizzata ben prima della folle reazione di, che probabilmente mette fine al cammino europeo dei nerazzurri. Una sconfitta netta, per certi versi una figuraccia, che non si ...

