Il contagio rallenta |   i casi sono 25 853 | i morti 722

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Lieve aumento dei nuoviCovid in Italia:25.853 nelle ultime 24 ore (ieri 23.232) ma a fronte di 230.007 tamponi processati (+ 41mila rispetto a ieri). Quindi, continua a scendere la percentuale positivi/tamponi: 11,24% quando ieri era del 12,31%.722 i decessi (ieri erano 853, cifra piu' alta mai toccata nella seconda ondata), con il numero totale delle vittime che arriva a 52.028. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Ancora un 'boom' di guariti, come è successo due giorni fa: oggi31.819 (ieri 20.837 e lunedi' 31.395), per un totale di 637.149. E come lunedì torna a scendere il numero delle persone attualmente positive: -6.689 per complessive 791.697 unità. La regione con piùquotidiani rimane la Lombardia, oggi in lieve crescita ...