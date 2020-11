«Il ciclo non è un lusso» e la Scozia l’ha capito: sarà il primo Stato al mondo a garantire assorbenti gratis (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Scozia sarà il primo Paese al mondo a permettere l’accesso gratuito e universale ai prodotti per le mestruazioni: assorbenti e tamponi. Il parlamento scozzese, infatti, ha approvato all’unanimità il “Period Products (free Provision) Scotland Act”, proposto inizialmente nel 2017 dalla laburista Monica Lennon, con lo scopo di far fronte alla cosiddetta “period poverty”, ossia l’impossibilità di acquisto di assorbenti e/o tamponi per le donne con basso reddito. La promotrice del provvedimento, subito dopo l’approvazione del parlamento, ha dichiarato: «È un messaggio importante che nel mezzo di una pandemia globale si possano ancora mettere i diritti delle donne e delle ragazze in cima all’agenda politica». Secondo le stime presentate da Lennon è previsto che ricorrano a tale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 novembre 2020) LailPaese ala permettere l’accesso gratuito e universale ai prodotti per le mestruazioni:e tamponi. Il parlamento scozzese, infatti, ha approvato all’unanimità il “Period Products (free Provision) Scotland Act”, proposto inizialmente nel 2017 dalla laburista Monica Lennon, con lo scopo di far fronte alla cosiddetta “period poverty”, ossia l’impossibilità di acquisto die/o tamponi per le donne con basso reddito. La promotrice del provvedimento, subito dopo l’approvazione del parlamento, ha dichiarato: «È un messaggio importante che nel mezzo di una pandemia globale si possano ancora mettere i diritti delle donne e delle ragazze in cima all’agenda politica». Secondo le stime presentate da Lennon è previsto che ricorrano a tale ...

greenMe_it : La #Scozia è la prima nazione al mondo fornire #assorbenti prodotti per il #ciclo gratuiti a tutte le #donne. Una d… - lauraboldrini : La crisi la pagano soprattutto le donne. E con la Legge di #Bilancio stiamo dando una risposta importante. Facciam… - alicemelletbix : @maria988 1 quello della pubblicità era sangue finto non esiste snague mestruale che esca a gocce e sia rosso brill… - tudiscoresearch : Ciclo scolastico che cambi, stessa riunione tra genitori che trovi:“perché la scuola non trova il modo di spingere… - kiki_viola8 : RT @greenMe_it: La #Scozia è la prima nazione al mondo fornire #assorbenti prodotti per il #ciclo gratuiti a tutte le #donne. Una decisione… -