Giulia De Lellis e Carlo Beretta, il settimanale ‘Chi’ svela il (curiosissimo) regalo che l’imprenditore ha fatto alla bella influencer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Procede a gonfie vele il rapporto tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta: i due erano stati protagonisti di moltissimi rumor quest’estate, ma solo il mese scorso l’influencer aveva confermato definitivamente la fine dell’amore con Andrea Damante e la nuova relazione con Beretta. Il magazine Chi ha rivelato, nell’ultimo numero in edicola, che l’imprenditore avrebbe omaggiato la sua fidanzato con un costosissimo e curiosissimo regalo, un fucile: Il giovane imprenditore ha regalato alla sua compagna un dopo molto particolare: un fucile ricercatissimo e dall’ingente valore economico, serigrafato con il nome e il cognome di lei. un regalo che ha lasciato sorpresa la De Lellis, ma che ha ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Procede a gonfie vele il rapporto traDe: i due erano stati protagonisti di moltissimi rumor quest’estate, ma solo il mese scorso l’aveva confermato definitivamente la fine dell’amore con Andrea Damante e la nuova relazione con. Il magazine Chi ha rivelato, nell’ultimo numero in edicola, cheavrebbe omaggiato la sua fidanzato con un costosissimo e, un fucile: Il giovane imprenditore ha regalatosua compagna un dopo molto particolare: un fucile ricercatissimo e dall’ingente valore economico, serigrafato con il nome e il cognome di lei. unche ha lasciato sorpresa la De, ma che ha ...

