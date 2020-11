Gerry Scotti, come sta il conduttore dopo il Covid-19 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ricovero per Covid-19 di Gerry Scotti aveva spaventato molto i fan e gli amici del conduttore. In ospedale nello stesso periodo si era trovato anche Carlo Conti lasciando la televisione per qualche giorno “sola”, senza due tra i conduttori più famosi. Entrambi sono tornati al lavoro e stanno recuperando le forze. Qualche ora fa Gerry Scotti è intervenuto nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show per un piccolo saluto e anche per aggiornare sulle sue condizioni. Gerry Scotti dopo il Covid-19 “Sto bene, sono negativo. È curioso per uno che vede sempre la vita con il bicchiere mezzo pieno, dire di stare bene essendo negativo. È una vita che va al contrario“, ha detto Gerry ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il ricovero per-19 diaveva spaventato molto i fan e gli amici del. In ospedale nello stesso periodo si era trovato anche Carlo Conti lasciando la televisione per qualche giorno “sola”, senza due tra i conduttori più famosi. Entrambi sono tornati al lavoro e stanno recuperando le forze. Qualche ora faè intervenuto nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show per un piccolo saluto e anche per aggiornare sulle sue condizioni.il-19 “Sto bene, sono negativo. È curioso per uno che vede sempre la vita con il bicchiere mezzo pieno, dire di stare bene essendo negativo. È una vita che va al contrario“, ha detto...

Costanzo : “Sono guarito e negativo” Questa sì che è una bellissima notizia! ?? #MaurizioCostanzoShow @Gerry_Scotti - fanpage : “Bisogna prenderli e lasciarli in quella stanzina un’ora. Non c’è bisogno di 36 ore come è stato per me. Sicuro che… - rtl1025 : ?? #GerryScotti è stato dimesso, torna a casa: 'Sto bene, grazie a tutti' @Gerry_Scotti ?? - PDUmorista : Gerry Scotti e Carlo Conti: 'Il Covid ha rafforzato la nostra amicizia, ci scambiavamo i numeri dell'ossigeno'. Spe… - AdriMCMLXI : RT @Herbert403: Gerry Scotti dopo il ricovero e i negazionisti che vanno lasciati “in quella stanzina un’ora” -