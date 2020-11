Boxe, Giacobbe Fragomeni racconta Giovanni Parisi: “Quando partiva con una serie sentivo come il suo suono di una batteria” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Campione olimpico da dilettante e campione del mondo in due categorie diverse da professionista. Giovanni Parisi è stato uno dei pugili italiani più forti e amati di tutti i tempi. Infanzia complicata, carriera strepitosa e fine tragica. Giovanni è morto il 25 marzo 2009, a soli 41 anni, in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Voghera, la sua città natale. Oggi la storia del pugile, i cui successi sono il risultato di una costanza assoluta e un talento purissimo, viene raccontata in un bel documentario, al momento inedito (è in programma al Matera Sport Film Festival 26-28 novembre) dal titolo “Flash“, il soprannome del Boxeur. “Flash – La storia di Giovanni Parisi”, scritto da Federico Riccardo Rossi (attore e produttore) e Marco Rosson (regista), non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Campione olimpico da dilettante e campione del mondo in due categorie diverse da professionista.è stato uno dei pugili italiani più forti e amati di tutti i tempi. Infanzia complicata, carriera strepitosa e fine tragica.è morto il 25 marzo 2009, a soli 41 anni, in seguito ad un incidente stradale sulla tangenziale di Voghera, la sua città natale. Oggi la storia del pugile, i cui successi sono il risultato di una costanza assoluta e un talento purissimo, vieneta in un bel documentario, al momento inedito (è in programma al Matera Sport Film Festival 26-28 novembre) dal titolo “Flash“, il soprannome delur. “Flash – La storia di”, scritto da Federico Riccardo Rossi (attore e produttore) e Marco Rosson (regista), non ...

Un documentario realizzato in collaborazione con: AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), Associazione Culturale Iria Cultura e Comune di Voghera Assessorato allo Sport e Tempo Libero.

