Riforma del Mes | verso la firma all’Ecofin del 30 novembre Pd e Iv per il via libera | M5s frena Gualtieri si confronterà con le Camere

La discussa Riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che tra l'altro farebbe del Mes il paracadute finanziario del fondo salva banche europeo, torna ad agitare le acque della maggioranza in vista del vertice dei ministri dell'Economia dell'Ue (Ecofin) che il 30 novembre dovrebbe dare il via libera finale. Durante una riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione e i ministri Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e Luigi Di Maio è infatti emerso, secondo l'Ansa, che Pd e Italia Viva sono favorevoli e ritengono che l'Italia non debba assumersi la responsabilità di frenare, mentre il M5s chiede il coinvolgimento del Parlamento. Il punto di caduta è che Gualtieri incontrerà nei prossimi giorni i presidenti delle commissioni Finanze e Affari europei.

