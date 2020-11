Pugliese: ‘Io non odio’ sia progetto di Willy Monteiro (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Oggi siamo vicini a Milena Monteiro Duarte e a tutta la sua famiglia, perche’ questo progetto ‘Io non odio’ diventi il progetto di Willy, che ci ha dato un esempio raro e importante”. Cosi’ l’assessora al Turismo e Pari Opportunita’ della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, in apertura dell’evento ‘Fatti d’odio’ organizzato stamattina in diretta YouTube sui canali della Regione Lazio e rivolto alle scuole aderenti al progetto ‘Io non odio’. “Dire ‘Io non odio’ non significa che ci vogliamo tutti bene, significa che dobbiamo imparare a controllare le nostre emozioni e socialmente il nostro modo di interagire e il nostro comportamento”, continua Pugliese. “È legittimo sentire che qualcuno non ci ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 novembre 2020) Roma – “Oggi siamo vicini a MilenaDuarte e a tutta la sua famiglia, perche’ questo‘Io nondiventi ildi, che ci ha dato un esempio raro e importante”. Cosi’ l’assessora al Turismo e Pari Opportunita’ della Regione Lazio, Giovanna, in apertura dell’evento ‘Fatti d’organizzato stamattina in diretta YouTube sui canali della Regione Lazio e rivolto alle scuole aderenti al‘Io non. “Dire ‘Io nonnon significa che ci vogliamo tutti bene, significa che dobbiamo imparare a controllare le nostre emozioni e socialmente il nostro modo di interagire e il nostro comportamento”, continua. “È legittimo sentire che qualcuno non ci ...

