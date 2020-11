Policlinico Bari, 4 morti per legionella: sequestrati due padiglioni (Di martedì 24 novembre 2020) sequestrati due padiglioni del Policlinico di Bari a seguito della morte di quattro pazienti affetti dal batterio della legionella I carabinieri del Nas hanno sequestrato due padiglioni del Policlinico di Bari – Chini e Asclepios – perché “infetti da batteri di legionelle”. Il decreto di sequestro preventivo è stato disposto nell’ambito di una indagine sui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020)duedeldia seguito della morte di quattro pazienti affetti dal batterio dellaI carabinieri del Nas hanno sequestrato duedeldi– Chini e Asclepios – perché “infetti da batteri di legionelle”. Il decreto di sequestro preventivo è stato disposto nell’ambito di una indagine sui L'articolo proviene da Inews.it.

