Klopp | “L’Atalanta è una minaccia | mi aspetto di avere delle difficoltà Salah si è allenato bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 24 novembre 2020) Jurgenre del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta in Champions League. Queste le parole del tecnico dei Reds che presenta il match di Champions League: “? Sta meglio, si èieri. Sugli altri non ci sono notizie, ci sono alcuni giocatori vicini al rientro, altri no. Ma è inutile parlarne ora. L’Atalanta rappresenta una vera, però a Bergamo abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una prestazione eccezionale. Sappiamo però che quella partita non ha nulla a che vedere con quella di domani sera. Domani si riparte da zero. Midi, dobbiamo fare molta attenzione. Vittoria? Ci risolviamo qualcosa per le prossime partite, ma ...