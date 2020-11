Grande Fratello Vip | Giulia Salemi sbotta contro Elisabetta Gregoraci | “sei una snob” – VIDEO

Leggi su trendit

(Di martedì 24 novembre 2020), nella notte, ha avuto un duro sfogo dopo la discussione avuta con. Le due vippone, subito dopo la puntata, si sono scontrate a causa di vecchi dissapori legati a Flavio Briatore e, in seguito a questo,si èta. Laha approfittato della compagnia di Dayane Mello per vuotare il sacco e svelare, finalmente, cosa pensa della. L’influencer ha sottolineato che le insinuazioni fatte dasu di lei non le sono piaciute. Ecco le parole diriportate da Biccy.it: L’ho vista delle volte al Crazy Fish e lei veniva e mi guardava dall’alto in basso. Quando sono entrata era carina con me e non me lo aspettavo. Mi ero ...