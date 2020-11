Gianni Letta dietro il no a Salvini Dubbi anche all'interno della Lega (Di martedì 24 novembre 2020) Lunga telefonata, definita cordiale, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, in attesa di un vertice a tre del Centrodestra. Fatto sta che la proposta del leader della Lega di una federazione dei gruppi parlamentari, dopo una risposta a dir poco fredda da parte di Fratelli d'Italia, è... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 24 novembre 2020) Lunga telefonata, definita cordiale, tra Matteoe Silvio Berlusconi, in attesa di un vertice a tre del Centrodestra. Fatto sta che la proposta del leaderdi una federazione dei gruppi parlamentari, dopo una risposta a dir poco fredda da parte di Fratelli d'Italia, è... Segui su affaritaliani.it

MassimoSantoma2 : RT @Affaritaliani: Gianni Letta dietro il no a Salvini Dubbi anche all'interno della Lega - dinoforitaly : RT @Affaritaliani: Gianni Letta dietro il no a Salvini Dubbi anche all'interno della Lega - WinstonChurcil3 : RT @Gianmar26145917: Secondo #Letta #Trump starebbe progettando un colpo di stato...Far valere le proprie ragioni nei tribunali mentre si è… - AtokalG : @Affaritaliani GIANNI LETTA CHI? IL RICCONE MASSONE,CONSIGLIO DI DI PADRONAGGI POLITICANTI,NEFASTI X LA NAZIONE?? M… - a_meluzzi : RT @Affaritaliani: Gianni Letta dietro il no a Salvini Dubbi anche all'interno della Lega -