Genoa: Biraschi stop, Pjaca ok per il derby di Coppa (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Salterà sicuramente il derby di Coppa Italia il difensore del Genoa Davide Biraschi, che a Udine era stato costretto ad uscire anzitempo per un infortunio alla spalla. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) (ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Salterà sicuramente ildiItalia il difensore delDavide, che a Udine era stato costretto ad uscire anzitempo per un infortunio alla spalla. ...

