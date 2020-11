Francesco Oppini vuole lasciare il GF Vip, il web chiede ad Alba Parietti di intervenire, ma lei li stronca (FOTO) (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’annuncio dell’allungamento del GF Vip molti concorrenti hanno reagito in malo modo, tra di essi c’è stato Francesco Oppini. Il ragazzo ha ammesso di non voler continuare questa esperienza e molti utenti del web hanno commentato la sua scelta. Sul profilo Instagram di Alba Parietti diversi utenti hanno chiesto alla donna come mai suo figlio fosse così categorico e poi hanno avanzato una proposta. Nello specifico, hanno esortato la donna ad intercedere per dissuadere il giovane dalla sua presa di posizione. L’intervento di Alba dopo la scelta di Francesco Oppini Alba Parietti si è sempre schierata dalla parte di suo figlio ini qualunque situazione, anche in questa occasione, dunque, la donna non ha potuto fare altrimenti. ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo l’annuncio dell’allungamento del GF Vip molti concorrenti hanno reagito in malo modo, tra di essi c’è stato. Il ragazzo ha ammesso di non voler continuare questa esperienza e molti utenti del web hanno commentato la sua scelta. Sul profilo Instagram didiversi utenti hanno chiesto alla donna come mai suo figlio fosse così categorico e poi hanno avanzato una proposta. Nello specifico, hanno esortato la donna ad intercedere per dissuadere il giovane dalla sua presa di posizione. L’intervento didopo la scelta disi è sempre schierata dalla parte di suo figlio ini qualunque situazione, anche in questa occasione, dunque, la donna non ha potuto fare altrimenti. ...

Antidoto19 : RT @veneredirimmel_: Tommaso che vorrebbe aiuto per fare il letto e Francesco che se la dà a gambe levate: 'GIURO CHE LO NOMINO, STASERA NO… - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi vs Francesco Oppini e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip | Video Mediaset - parliamoditom : RT @andreewnicole: Francesco Maria Oppini, visto da voi come: Violento Misogino Maschilista Dopo aver litigato con Tommaso in un momento di… - marvelousmvndes : RT @unpomifaridere: Tommaso è il motivo principale per cui Francesco vuole restare. Cristina è il motivo principale per cui Francesco vuole… - cuteindieangel : RT @unpomifaridere: Tommaso è il motivo principale per cui Francesco vuole restare. Cristina è il motivo principale per cui Francesco vuole… -